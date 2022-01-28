Автоэксперт Червяков призвал перестраиваться на заснеженной дороге без резких движений

Москва, 28 января. Езда в зимнее время года таит в себе много опасностей, при этом особое внимание стоит уделять перестроению автомобиля. Каким правилам следовать при таком маневре, рассказал руководитель отдела продаж группы «Авилон» Павел Червяков.

Важно помнить, что на снегу коэффициент сцепления с дорогой уменьшается, отметил специалист. В связи с этим стоит отказаться от любых резких движений. В противном случае перестроение обернется заносом или потерей управления. Об этом передает агентство «Прайм».

«При перестроении на заснеженной дороге автовладелец должен совершать максимально плавные движения без спешки, то есть ни в коем случае не дергать резко рулем, не совершать резких маневров и поворотов. Еще не рекомендую активно орудовать педалями газа и тормоза, чтобы не провоцировать потенциальный занос или потерю управления», — объяснил Червяков.

Полноприводные модели при этом облегчат задачу, так как они цепляются за дорогу четырьмя колесами, добавил специалист. При этом никогда не стоит перестраиваться без уверенности в безопасности маневра. Также необходимо уделять себе достаточно времени на него.

Автоэксперт Владимир Соловьев, в свою очередь, отметил важность очистки машины от снега. По его словам, сугроб с крыши может упасть на стекло и создать аварийную ситуацию.