Галкин показал нежное фото «Аллуси» в пуховике цвета Барби

Москва, 28 января. Шоумена Максима Галкина не раз просили, чтобы он чаще показывал фото своей супруги Аллы Пугачевой в Instagram. Ведущий не заставил фанатов долго ждать, опубликовав снимок Примадонны, сделанный в живописном месте возле семейного замка.

В непростое время COVID-ограничений легенда отечественной эстрады практически не покидает свой шикарный особняк, лишь изредка выбираясь на светские мероприятия. В своем имении она занимается воспитанием Лизы и Гарри, старается проводить время на свежем воздухе. Огромная территория дома, который для Примадонны построил Галкин, позволяет это сделать.

Во время очередной прогулки по зимнему лесу в деревне Грязь шоумен сделал новый портрет супруги. Для променада с мужем Пугачева надела стильный пуховик нежно-розового оттенка, напоминающий наряд Барби.

«Аллуся», — нежно и лаконично подписал телеведущий свой пост.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Фолловеры отметили, что Пугачева на снимке — точная копия своей дочери Кристины Орбакайте. Многие также написали, что розовый цвет певице очень к лицу. Один из пользователей также заметил, что пуховик, который выбрала Алла Борисовна, оценивается примерно в 90 тысяч рублей.

«Какая красивая куртка! И как цвет Алле идет!» — отметил подписчик.

«Оказывается, Кристина — копия Аллы Пугачевой. Будто на фото сама Кристина, а не Алла», — заметил пользователь.

Галкин нечасто радует поклонников кадрами с супругой. Однако недавно он опубликовал фото гуляющей под снегопадом Пугачевой.