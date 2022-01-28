Черчесов проиграл в первом официальном матче у руля венгерского «Ференцвароша»

Фельчут, 28 января. «Ференцварош» со Станиславом Черчесовым в качестве главного тренера уступил в четвертом туре гостевого матча чемпионата Венгрии. Встреча прошла в Фельчуте и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол был забит под занавес первого тайма. Его автором стал Жоау Нуньеш. Полузащитник «Ференцвароша» Мухамед Бешич получил вторую желтую карточку на 24-й минуте матча и был удален с поля.

Эта встреча стала первой для Станислава Черчесова у руля нового клуба. Он вступил в должность главного тренера венгерского клуба 20 декабря 2021 года. Ранее специалист возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал на чемпионате мира 2018 года. Перед этим Черчесов тренировал варшавскую «Легию», которую привел к победе в национальном первенстве и Кубке Польши.

Бывший тренер сборной России быстро согласился возглавить венгерский клуб. Он заявил, что уже давно наблюдал за «Ференцварошем», который вышел в финал Кубка обладателей Кубков в 1975 году.