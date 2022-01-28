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Чижов понадеялся, что Запад не будет «стрелять себе в ногу» в газовом вопросе

  /   Обновлено: 28 января 2022 03:33
Политика
Чижов понадеялся, что Запад не будет «стрелять себе в ногу» в газовом вопросе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ксения Парфенова

Москва, 28 января. Москва рассчитывает, что западные страны не начнут искать политический подтекст в энергетическом сотрудничестве и не станут «стрелять в ногу» сами себе. Такое заявление сделал постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Дипломат напомнил, что энергетический диалог между Россией и Европейским союзом был остановлен восемь лет назад не по инициативе Кремля. В связи с этим нельзя говорить о совместных энергетических проектах, которые были бы оформлены как соглашения в двустороннем формате, подчеркнул Чижов.

«Рассчитываем на то, что наши западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе "стрелять в ногу"», — заявил постоянный представитель России в Евросоюзе в беседе с журналистом газеты «Известия».

Владимир Чижов также ранее заявил, что нет никакого смысла в продолжении диалога между Москвой и Североатлантическим альянсом. По словам дипломата, брюссельская встреча по вопросам гарантий безопасности стала по большей части исключением, а не полноценным возобновлением заседаний Совета РФ — НАТО.

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Владимир Чижов Северный поток — 2 евросоюз и россия
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