Вице-премьер Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию в России криптовалют

, 28 января. «Дорожная карта» по регулированию операций с криптовалютой утверждена в России. Ее подписал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

Карта будет реализовываться до конца 2022, передает РБК. Решение было принято в ходе заседания межведомственной рабочей группы. Участники занимались анализом международного опыта и сформировали собственное мнение. По их словам, инфраструктура крипторынка имеет как плюсы, так и минусы. Поэтому стоит с ответственностью подойти к реализации концепции регуляторно-ограничительного режима. Полный запрет на данный момент может принести только вред.

Согласно «дорожной карте», компетентные структуры должны будут доработать положение «регуляторно-ограничительного режима» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности. Кроме того, необходимо также выбрать орган, который будет надзирать за этой сферой. Участие в подготовке документа принимали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.

При этом с принятым решением не согласился Центральный банк России, который давно дискутирует с коллегами по поводу регулирования криптовалют. По мнению ЦБ, криптовалюты на территории страны нужно полностью запретить.