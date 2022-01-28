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Борисова порассуждала о новом избраннике Волочковой после дебоша балерины в самолете

Шоу-бизнес
Борисова порассуждала о новом избраннике Волочковой после дебоша балерины в самолете
Ньюинформ  /  instagram.com / @danaborisova_official / @volochkova_art

Москва, 28 января. Телеведущая Дана Борисова не смогла остаться в стороне и отреагировала на дебош Анастасии Волочковой в самолете. Она также порассуждала о новых романтических отношениях балерины.

Борисова опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный скандалу с участием Волочковой и ее бойфренда. Телеведущая указала, что балерина нуждается в помощи наркологов. Она считает, что было бы неплохо, если б избавиться от проблем ей помог новый возлюбленный Сергей.

«Я сознательно никак не комментировала ситуацию с поведением Волочковой в самолете... В случае с Настей, смотреть на все это грустно и печально. Историю зашутили, а Настя еще и подзаработала деньжат на очередном скандале», — написала Дана Борисова.

Борисова порассуждала о новом избраннике Волочковой после дебоша балерины в самолете
Prt Scr instagram.com / @danaborisova_official

Она также задалась вопросом — сможет ли бойфренд балерины сам воздержаться от злоупотребления алкоголем или станет «очередным случайным альфонсом-собутыльником».

«Кстати, как считаете, станет ли очередной любимый человек Анастасии наконец-то тем, кто откровенно и без малодушия попробует сказать правду в глаза...», — спросила у фолловеров телеведущая.

На прошлой неделе Анастасия Волочкова устроила дебош в самолете после того, как бортпроводники попросили ее надеть медицинскую маску. Позднее в Сети появился ролик, на котором прима в состоянии алкогольного опьянения кричит на членов экипажа. Затем стало известно, что балерине, вероятно, удалось избежать наказания за произошедшее.

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скандал волочкова борисова избранник дебош в самолете
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