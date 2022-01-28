Вашингтон, 28 января. Военно-промышленные корпорации являются заказчиками антироссийской кампании в США. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

Представители мировых держав в последние месяцы активно обсуждают напряженность вокруг Украины и возможную эскалацию. Все это — дело рук компаний-гигантов, которые занимаются производством оружия, передает издание The American Thinker.

Журналист обратил внимание на серию материалов Politico. Под каждым из этих текстов имеется подпись: «Представлено Lockheed Martin». На полях размещены рекламные блоки со ссылкой на сайт производителя истребителя F-35.

The Washington Post также публикует статьи, написанные бывшим офицером спецназа и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майклом Викерсом. Сейчас он представляет оборонную компанию BAE Systems и агитирует за оказание военной помощи Украине.

Существует целая коалиция, которая сколачивает состояния на вооруженных конфликтах. Это преступное объединение состоит из производителей оружия, СМИ и наемников. Они «убеждают правительства ввязываться в войны, а затем затягивать конфликты до бесконечности», утверждает Карлсон.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров ранее заявил, что НАТО нарочно пичкает Украину вооружением. Альянс всеми силами пытается укрепить свой восточный фланг.