Россия и Белоруссия продлили контракт по поставкам газа на 2022 год

Москва, 28 января. Руководство «Газпрома» и «Газпром трансгаз Беларусь» заключили договор по поставкам голубого топлива на 2022 год. Об этом сообщили официальные представители российской корпорации.

Исходя из текста документа, сумма транзитного соглашения составит 250 миллионов долларов за транспортировку газа стоимостью в 2,44 миллиарда долларов. Заключенные договоры являются дополнением к уже имеющимся контрактам.

«Общая расчетная стоимость услуг по транспортировке природного газа через территорию Республики Беларусь составляет ориентировочно в 2022 году 250 миллионов долларов США с учетом НДС», — указано в сообщении «Газпрома».

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что сжиженный газ, поставленный из Соединенных Штатов, не смог вытеснить российское голубое топливо на энергорынке Европы. Эксперт отметил, что многие страны ЕС покупают СПГ, чтобы перепродать его в Азию.