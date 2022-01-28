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Россиянка и ее девятимесячная дочь без вести пропали в Мексике

Происшествия
Россиянка и ее девятимесячная дочь без вести пропали в Мексике
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Бока-дель-Рио, 28 января. Комиссия мексиканского штата Веракрус объявила в розыск россиянку Татьяну М. и ее маленькую дочь Камилу. Последний раз женщину видели 20 января.

Сообщение об исчезновении девятимесячной девочки 25 января распространила Генеральная прокуратура Веракруса. Для этого использовалась система оповещения о пропавших без вести Alerta Amber. В графе гражданства у девочки стоит Мексика.

«В последний раз ее видели дома в Бока-дель-Рио. Она была вместе со своей мамой Татьяной М. С тех местонахождение ребенка неизвестно», — уточняется в объявлении.

Местные власти не исключают, что женщина и ее ребенок могли пострадать в результате преступления. В связи с этим их жизни и здоровье могут быть в опасности.

Под Новгородом правоохранители задержали местную жительницу и ее сожителя после исчезновения годовалой девочки. По факту пропажи ребенка возбуждено уголовное дело об убийстве.

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россияне розыск мексика
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