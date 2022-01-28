Правительство России объединит ПФР и ФСС в единую структуру

Москва, 28 января. Минтруд РФ предложил объединить ПФР и ФСС в единую организацию под названием Социальный фонд. Правительство страны планирует реорганизовать их к 2023 году.

Новая организация приобретет организационно-правовой статус — внебюджетный фонд. Сейчас Пенсионный фонд и Фонд социального страхования являются государственными учреждениями, пишет «Коммерсантъ».

За работу Социального фонда будет отвечать Минтруд. В структуру планируется добавить наблюдательный совет из семи человек. В него войдут представители профсоюзов и работодателей, Совфеда, Госдумы, главы Минтруда, вице-премьера — координатора РТК и председателя.

«Переход на единый тариф также позволит фонду принимать от работодателей все необходимые сведения о работниках и уплаченных за них страховых взносах в виде единой ежемесячной формы. В ней будет несколько разделов — от учета сведений о факте работы до информации о структуре зарплаты бюджетников, — которые компании будут заполнять с разной периодичностью», — отмечается в источнике.

Минтруд РФ разработал новые правила учета выполнения квот на трудоустройство инвалидов работодателями. Они вступят в силу с 1 марта текущего года. Для компаний со штатом больше ста человек размер квот составит два-четыре процента от всего числа работников.