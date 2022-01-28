Постпред России в ЕС Чижов напомнил Европе об обоюдной выгоде поставок газа из Москвы

Брюссель, 28 января. Поставки газа из России в страны Европы выгодны как Москве, так и Брюсселю. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов.

Внесение политической подоплеки в вопрос отношений с Украиной идет вразрез с экономическими интересами России и Европейского союза. Чижов также отметил, что Киев прикладывает руку к нагнетанию обстановки для сохранения роли в газотранспортной системе континента.

«Исходим из того, что стабильные поставки российского газа в ЕС выгодны обеим сторонам. В 2018 году мы отметили 50-летие начала трубопроводных поставок газа из нашей страны в Европу. Для России это, безусловно, экспортные доходы, а в случае Евросоюза следует учитывать те цели, которые он ставит перед собой на энергоклиматическом треке», — сообщил Чижов.

Недавно дипломат заявил, что страны Европейского союза не поддались истерике Соединенных Штатов по поводу Украины. Руководство ЕС прислушалось к голосу разума и отказалось от идеи эвакуировать своих послов.