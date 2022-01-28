Псаки объяснила позицию США о блокировке поставок оружия Украине со стороны ФРГ

Вашингтон, 28 января. Вашингтон воздержался от оценочных суждений по поводу позиции Германии заблокировать поставки оружия на Украину. Позицию США по этому вопросу обнародовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, несмотря на возникшие разногласия, Германия остается важным стратегическим партнером Соединенных Штатов. В своем обращении она подчеркнула, что единство позиции не означает ее идентичность.

«Мы считаем, что единство не означает идентичности. У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия...», — заявила Псаки.

Ранее Германия запретила Эстонии передачу артиллерийского оружия немецкого производства Украине. Журналисты считают, что таким образом Берлин решил пойти против своих союзников, передает «Царьград».