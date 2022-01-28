Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 04:29
04:28
Спорт
Лыжница сборной Бразилии угодила в смертельное ДТП по пути на Олимпиаду в Пекине
04:22
Общество
Диетолог Дианова дала советы по приготовлению полезного и вкусного бутерброда
04:16
Происшествия
Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь после длительного отсутствия
04:14
Происшествия
Спасатели девятый день ищут тело погибшей в проруби жительницы Ленобласти
04:03
Экономика
Цены на газированные напитки и соки могут вырасти в России на 25%
04:00
Происшествия
Полиция задержала двух жителей Ленобласти по подозрению в контрабанде наркотиков
04:00
Политика
Итоги нормандской встречи в Париже не стали прорывом, но мир на Украине будет соблюдаться
03:42
Происшествия
Японец почти 12 часов насильно удерживал медика в своем доме
03:41
Общество
Автоэксперт Червяков призвал перестраиваться на заснеженной дороге без резких движений
03:36
Шоу-бизнес
Галкин показал нежное фото «Аллуси» в пуховике цвета Барби
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Псаки объяснила позицию США о блокировке поставок оружия Украине со стороны ФРГ

  /   Обновлено: 28 января 2022 02:48
Политика
Псаки объяснила позицию США о блокировке поставок оружия Украине со стороны ФРГ
wikipedia.org  /  The White House / Public Domain

Вашингтон, 28 января. Вашингтон воздержался от оценочных суждений по поводу позиции Германии заблокировать поставки оружия на Украину. Позицию США по этому вопросу обнародовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, несмотря на возникшие разногласия, Германия остается важным стратегическим партнером Соединенных Штатов. В своем обращении она подчеркнула, что единство позиции не означает ее идентичность.

«Мы считаем, что единство не означает идентичности. У разных стран есть разные возможности, юридические полномочия...», — заявила Псаки.

Ранее Германия запретила Эстонии передачу артиллерийского оружия немецкого производства Украине. Журналисты считают, что таким образом Берлин решил пойти против своих союзников, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Псаки объяснила позицию США о блокировке поставок оружия Украине со стороны ФРГ
украина германия джен псаки поставки оружия идентичность единство
Комментировать