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Военный эксперт Шурыгин: Украина пользуется «халявной» помощью НАТО в своих интересах

Политика
Военный эксперт Шурыгин: Украина пользуется «халявной» помощью НАТО в своих интересах
youtube.com  /  Prt Scr

Москва, 28 января. Киев стремится к изменению статуса Украины, соответствующего европейским стандартам. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он прокомментировал слухи о возможной войне в Восточной Европе и объяснил цели всех участников конфликта. Россия займет миротворческую сторону и будет стремиться к нейтрализации украинской угрозы. НАТО же выступит против Москвы, чтобы ее ослабить, вернуть РФ во времена 1991 года и сменить руководство, передает «Военное дело».

Украина же будет пытаться перехитрить все стороны конфликта и за их счет добиться своих целей. Киев боится войны и пытается ее избежать. Однако тема эскалации ему необходима для «накачивания своего приоритета до общеевропейского уровня».

«Нужна постоянная экономическая помощь, нужна постоянная "на халяву" военная помощь, нужен особый статус... И, соответственно, за счет этой "угрозы" русской проскочить через нынешнюю глубокую пропасть, в которую она (Украина) летит. Вот это главная задача», — объяснил Шурыгин.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров ранее указал на подлость НАТО, которая пичкает Украину оружием. Заявления Запада о нежелании вводить свои войска на территорию страны не имеют ничего общего с действительностью. На востоке Европы уже давно присутствует иностранный военный контингент.

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украина россия война шурыгин
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