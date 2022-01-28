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Вильфанд посоветовал россиянам не ждать раннего весеннего потепления

Общество
Вильфанд посоветовал россиянам не ждать раннего весеннего потепления
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 28 января. Температурные аномалии в начале зимы в России не гарантируют того, что наступит более раннее весеннее потепление. Подробнее об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеорологи ранее отмечали, что зима в этом сезоне отличается погодными аномалиями и обилием снега. В нескольких российских регионах в начале декабря уже ударили сильные морозы, а в Сибири, наоборот, температура на 10-15 градусов превышает среднестатистические показатели.

«Говорить о том, что если зима началась раньше и с холодов, то она быстрее закончится, - не научно. Судя по высоте сугробов, ждать быстрого таяния снега не приходится», — заявил Роман Вильфанд в беседе с журналистом «Росссийской газеты».

В то же время синоптик отмечал, что к концу января в Москве прогнозируется потепление. По словам Вильфанда, уже к 30 числу столбики термометров в столице будут подниматься до нуля градусов.

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