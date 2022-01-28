Новая железнодорожная ветка из Курска в Воронеж будет запущена уже летом

Курск, 28 января. Правительство Курской области намерено запустить ряд новых железнодорожных маршрутов с Воронежем и Белгородом. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

О возведении новых транспортных развязок стало известно после совещания губернатора с начальником Юго-Восточной железной дороги Павлом Ивановым. Согласно планам проекта, общая сеть пригородных маршрутов должна связать Белгород, Курск и Воронеж по шести направлениям.

Известно, что транспортный узел должен быть готов к лету текущего года. Сроки реализации связаны с празднованием годовщины Курского сражения в годы Великой Отечественной войны, чтобы жители областей смогли с легкостью добираться к местам боевой славы и музеям.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился построить сеть железных дорог в направлении Арктики. В частности, новая развязка должна соединить континентальную часть страны с северо-западным побережьем Баренцева моря.