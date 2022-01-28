Аналитики Sina констатировали победу Путина над 18 сценариями Байдена на случай войны

Пекин, 28 января. Многочисленные сценарии Белого дома по поддержке Украины в случае эскалации говорят лишь о том, что у США нет плана по спасению восточноевропейской страны. Об этом заявили обозреватели китайского издания Sina.

Уровень напряженности в Восточной Европе за последние месяцы значительно возрос. НАТО отказывается идти на уступки России, однако Вашингтон не готов вступать в вооруженное противостояние с Москвой.

Президент США Джо Байден и его команда якобы разработали 18 планов на случай обострения ситуации вокруг Украины. Китайские аналитики отметили, что эти сценарии ставят под сомнение намерение Вашингтона помогать Киеву, передает «ПолитРоссия».

«Вашингтон хотел продемонстрировать, что Соединенные Штаты Америки полностью готовы к любому развитию ситуации, однако по факту показал обратное», — отметили авторы материала.

Президент России Владимир Путин в это время сделал всего один ход и тут же обыграл американского коллегу. Российский лидер объявил о новых российско-белорусских учениях. Такое заявление вызвало недоумение среди политиков США и породило новую волну обвинений в адрес Москвы. Однако все эти домыслы не подкреплены ни одним вменяемым доказательством.

Политолог Лорен Томпсон ранее заявил, что Джо Байдену придется пойти на уступки и выполнить требования России. У такого решения могут быть три причины — нежелание НАТО связываться с Киевом, отказ США идти против России и впечатляющая военная мощь Москвы.