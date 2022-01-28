Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 02:59
02:49
Политика
Постпред России в ЕС Чижов напомнил Европе об обоюдной выгоде поставок газа из Москвы
02:48
Политика
Псаки объяснила позицию США о блокировке поставок оружия Украине со стороны ФРГ
02:46
Политика
Военный эксперт Шурыгин: Украина пользуется «халявной» помощью НАТО в своих интересах
02:43
Общество
Il Giornale: детокс после алкоголя поможет снизить риск развития рака
02:40
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам не ждать раннего весеннего потепления
02:37
Общество
Новая железнодорожная ветка из Курска в Воронеж будет запущена уже летом
02:36
Политика
Аналитики Sina констатировали победу Путина над 18 сценариями Байдена на случай войны
02:33
Армия
Обозреватель NI Эпископос определил главное условие разрешения конфликта на Украине
02:31
Экономика
Приятный сюрприз: некоторые владельцы карт «Мир» получат 10 тыс. рублей с 1 февраля
02:25
Общество
Врач-терапевт Водовозов определил редкие симптомы COVID-19 у пациентов с «Омикроном»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитики Sina констатировали победу Путина над 18 сценариями Байдена на случай войны

Политика
Аналитики Sina констатировали победу Путина над 18 сценариями Байдена на случай войны
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 28 января. Многочисленные сценарии Белого дома по поддержке Украины в случае эскалации говорят лишь о том, что у США нет плана по спасению восточноевропейской страны. Об этом заявили обозреватели китайского издания Sina.

Уровень напряженности в Восточной Европе за последние месяцы значительно возрос. НАТО отказывается идти на уступки России, однако Вашингтон не готов вступать в вооруженное противостояние с Москвой.

Президент США Джо Байден и его команда якобы разработали 18 планов на случай обострения ситуации вокруг Украины. Китайские аналитики отметили, что эти сценарии ставят под сомнение намерение Вашингтона помогать Киеву, передает «ПолитРоссия».

«Вашингтон хотел продемонстрировать, что Соединенные Штаты Америки полностью готовы к любому развитию ситуации, однако по факту показал обратное», — отметили авторы материала.

Президент России Владимир Путин в это время сделал всего один ход и тут же обыграл американского коллегу. Российский лидер объявил о новых российско-белорусских учениях. Такое заявление вызвало недоумение среди политиков США и породило новую волну обвинений в адрес Москвы. Однако все эти домыслы не подкреплены ни одним вменяемым доказательством.

Политолог Лорен Томпсон ранее заявил, что Джо Байдену придется пойти на уступки и выполнить требования России. У такого решения могут быть три причины — нежелание НАТО связываться с Киевом, отказ США идти против России и впечатляющая военная мощь Москвы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Аналитики Sina констатировали победу Путина над 18 сценариями Байдена на случай войны
путин россия сша байден война
Комментировать