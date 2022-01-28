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Обозреватель NI Эпископос определил главное условие разрешения конфликта на Украине

  /   Обновлено: 28 января 2022 02:33
Армия
Обозреватель NI Эпископос определил главное условие разрешения конфликта на Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 января. Единственным способом урегулировать обстановку вокруг Украины является достижение компромисса по гарантиям безопасности. Такое мнение высказал обозреватель американского издания The National Interest Марк Эпископос.

Он подчеркнул, что существует простое решение «украинского вопроса», которое было бы выгодно не только Москве и Вашингтону, но также и Киеву. По словам Эпископоса, все, что необходимо сделать — это озвучить правду. Однако по какой-то причине страны до сих пор не пришли к этому, передают «Народные Новости».

«Президент Байден в январе открыто заявил, что Украина еще долго не вступит в НАТО. Почему нельзя положить это на бумагу? Прибавить к этому Грузию, приложить конкретную цифру, например, 10 лет», — добавил обозреватель издания.

При этом ранее администрация Соединенных Штатов подготовила для России ответ на случай потенциальной эскалации обстановки на территории Украины. По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, американские власти разрабатывали его несколько месяцев.

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