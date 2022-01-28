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Приятный сюрприз: некоторые владельцы карт «Мир» получат 10 тыс. рублей с 1 февраля

Экономика
Приятный сюрприз: некоторые владельцы карт «Мир» получат 10 тыс. рублей с 1 февраля
Пресс-служба АО «НСПК»

Москва, 28 января. Денежную выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить владельцы банковских карт «Мир» с 1 февраля этого года. Для получения средств нужно принять участие в акции.

Новый бонус могут получить все держатели пластика, сообщает PRIMPRESS. Чтобы стать обладателем приятого сюрприза, нужно совершить покупку техники и электроники в магазине ProStore банковской картой «Мир». После этого покупателю начислят кешбэк в размере десяти процентов. При этом нужно выполнить еще одно условие — техника должна относиться к компании Panasonic.

В течение месяца владелец карты сможет вернуть до 10 тысяч рублей. Деньги поступят на счет в следующий после покупок месяц. Тем, кто выполнил условия в январе, средства придут на карту после 1 февраля. Гарантировано получить средства на счет можно в том случае, если карта будет зарегистрирована в приложении «Привет, Мир!».

Недавно стало известно, что с 17 января ПФР начал осуществлять выплаты, которые ранее назначались и выплачивались органами социальной защиты населения. Речь идет о пособиях для неработающих граждан, имеющих детей; лиц, подвергшихся воздействию радиации; реабилитированных; инвалидов; некоторых военнослужащих.

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