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Пользователи Twitter предложили Маску «пойти в Белый дом» после критики Байдена

  /   Обновлено: 28 января 2022 02:20
Общество
Пользователи Twitter предложили Маску «пойти в Белый дом» после критики Байдена
AP/TASS  /  Matt Rourke / AP

Вашингтон, 28 января. Американскому миллиардеру, основателю компании Tesla Илону Маску предложили стать президентом США. Такая инициатива поступила к нему после критики хозяина Белого дома Джой Байдена.

Байден на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, в котором похвалил местные фирмы, производящие электромобили. В ответ на эту публикацию Маск высказал претензии американскому лидеру, а также сообщил, что тот специально «умолчал» о его результатах и достижениях в этой сфере. Помимо этого, предприниматель обрушился с критикой на Байдена, окрестив его «марионеткой в человеческом облике».

«Американский лидер держит жителей страны за дурачков», — написал Маск.

Под сообщением миллиардера пользователи оставили больше тысячи комментариев. Некоторые призвали Илона Маска «отправиться в Белый дом» и стать президентом США.

«Илон, серьезно. Иди в Белый дом, было бы круто увидеть тебя во главе США», – написал один из фолловеров.

При этом рейтинг американского президента продолжает падать. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской компанией Harvard/Harris.

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