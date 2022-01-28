Ирландские рыбаки отказались от идеи срывать военные учения после встречи с российским послом

Дублин, 28 января. Делегация производителей рыбы планировала сорвать российские военные учения в водах у побережья Ирландии на следующей неделе. Помешала этому плану «очень позитивная» встреча с послом России Юрием Филатовым, сообщил Sky News.

Недавно исполнительный директор организации южных и западных производителей рыбы Ирландии Патрик Мерфи заявил, что рыбаки «мирным способом» будут мешать проведению военно-морских учений России. После этого Филатов провел с несостоявшимися злоумышленниками 50-минутный разговор.

В ходе переговоров в Дублине рыбакам пояснили, что для пятидневных учений будет использоваться «буферная зона». Она станет гибкой и расположится на расстоянии от 60 до 80 километров (37-49 миль) между российскими и ирландскими судами, сообщил телеканал. Военные не намереваются входить в пределы территориальных вод Ирландии.

Выступая после встречи, Брендан Бирн, исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортеров рыбы, отметил, что его впечатлил уровень образованности и осведомленности российского посла. По его словам, русские отнеслись к рыбакам лучше, чем их собственное правительство.

Предполагается, что в учениях будут задействованы до четырех боевых кораблей. Изначально, новости о предстоящей тренировке российских военных вызвала недовольство на Западе, после чего о готовности помешать учениям заявили и местные рыбаки.