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Власти Барнаула демонтируют киоски возле медицинского университета

Общество
Власти Барнаула демонтируют киоски возле медицинского университета
vk.com  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Барнаул, 28 января. Правительство Барнаула займется демонтажем торговых киосков, установленных возле медицинского университета. Об этом сообщили в администрации города.

Уточняется, что снос торговых рядов был ранее санкционирован барнаульским судом. Киоски были установлены с нарушением административного законодательства более 27 лет назад. После сноса точек реализации территория будет благоустроена под аллею.

«Киоски, которые до недавнего времени стояли на переднем плане улицы Чкалова, имели не самый эстетичный облик и портили вид на медуниверситет», — отмечает издание «Толк».

Ранее власти Санкт-Петербурга начали проводить демонтаж таксофонов в городе. Решение было принято в соответствии с невостребованностью телефонных устройств, так как общий трафик за 2020 год по ним составил меньше минуты.

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