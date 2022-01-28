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Киргизия и Таджикистан пришли к соглашению о полном прекращении огня на приграничных рубежах

Политика
Киргизия и Таджикистан пришли к соглашению о полном прекращении огня на приграничных рубежах
Prt Scr youtube.com  /  Ruptly

Душанбе, 28 января. Резиденты Бишкека и Душанбе договорились о полном прекращении огня на рубежах двух государств. Соответствующую информацию сообщили представители пограничной службы Киргизии.

Правоохранители отметили, что в прошедших контактах принимали участие губернаторы Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Участниками переговоров также были резиденты пограничных ведомств и правоохранительных органов обоих государств.

«По итогам переговоров достигнуты следующие договоренности: о полном прекращении огня; об отводе каждой из сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации; об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана; о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Конфликт между Бишкеком и Душанбе, по предварительной информации, вспыхнул после перекрытия таджикскими военными трассы, которая соединяла киргизские города Исфану и Баткен. После этого были сорваны переговоры представителей двух стран, а на границе начались перестрелки с пострадавшими и жертвами.

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переговоры стрельба киргизия и таджикистан
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