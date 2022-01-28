Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 02:58
02:49
Политика
Постпред России в ЕС Чижов напомнил Европе об обоюдной выгоде поставок газа из Москвы
02:48
Политика
Псаки объяснила позицию США о блокировке поставок оружия Украине со стороны ФРГ
02:46
Политика
Военный эксперт Шурыгин: Украина пользуется «халявной» помощью НАТО в своих интересах
02:43
Общество
Il Giornale: детокс после алкоголя поможет снизить риск развития рака
02:40
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам не ждать раннего весеннего потепления
02:37
Общество
Новая железнодорожная ветка из Курска в Воронеж будет запущена уже летом
02:36
Политика
Аналитики Sina констатировали победу Путина над 18 сценариями Байдена на случай войны
02:33
Армия
Обозреватель NI Эпископос определил главное условие разрешения конфликта на Украине
02:31
Экономика
Приятный сюрприз: некоторые владельцы карт «Мир» получат 10 тыс. рублей с 1 февраля
02:25
Общество
Врач-терапевт Водовозов определил редкие симптомы COVID-19 у пациентов с «Омикроном»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Издание Al Arabiya перечислило четыре преимущества отказа от сахара

Общество
Издание Al Arabiya перечислило четыре преимущества отказа от сахара
pixabay.com

Абу-Даби, 28 января. Отказ от добавленного сахара, который содержится в любимых многими сладостях, может привести к значительным улучшениям здоровья человека. Нутрициологи рассказали журналистам Al Arabiya, какие именно изменения произойдут в организме.

Многие отказываются от сладкого для избавления от лишнего веса. Исключение из рациона добавленного сахара снижает объем потребляемых калорий и предотвращает образование висцерального жира, избавиться от которого сложнее всего. Однако помимо этого существует еще три преимущества здорового питания.

Чрезмерное употребление сладкого приводит к повышению уровня сахара в крови и увеличивает риск развития диабета второго типа. Люди, которые отказываются от выпечки, конфет, энергетиков и газировок, смогут обезопасить себя от этого заболевания.

Здоровье полости рта и зубов тоже заметно улучшится, если минимизировать потребление сахара в долгосрочной перспективе. Такой рацион защитит от кариеса и заболеваний десен.

Четвертым плюсом отказа от добавленного сахара является улучшение здоровья сердца. Правильное питание способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровня триглицеридов и «плохого» холестерина.

Американский диетолог Лорен Манакер ранее посоветовала худеющим людям пить чай и кофе без сахара и сливок. Она также напомнила о вреде алкогольных напитков, которые несут в себе лишние калории.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Издание Al Arabiya перечислило четыре преимущества отказа от сахара
здоровье диета отказ сахар
Комментировать