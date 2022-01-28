Издание Al Arabiya перечислило четыре преимущества отказа от сахара

Абу-Даби, 28 января. Отказ от добавленного сахара, который содержится в любимых многими сладостях, может привести к значительным улучшениям здоровья человека. Нутрициологи рассказали журналистам Al Arabiya, какие именно изменения произойдут в организме.

Многие отказываются от сладкого для избавления от лишнего веса. Исключение из рациона добавленного сахара снижает объем потребляемых калорий и предотвращает образование висцерального жира, избавиться от которого сложнее всего. Однако помимо этого существует еще три преимущества здорового питания.

Чрезмерное употребление сладкого приводит к повышению уровня сахара в крови и увеличивает риск развития диабета второго типа. Люди, которые отказываются от выпечки, конфет, энергетиков и газировок, смогут обезопасить себя от этого заболевания.

Здоровье полости рта и зубов тоже заметно улучшится, если минимизировать потребление сахара в долгосрочной перспективе. Такой рацион защитит от кариеса и заболеваний десен.

Четвертым плюсом отказа от добавленного сахара является улучшение здоровья сердца. Правильное питание способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, уровня триглицеридов и «плохого» холестерина.

Американский диетолог Лорен Манакер ранее посоветовала худеющим людям пить чай и кофе без сахара и сливок. Она также напомнила о вреде алкогольных напитков, которые несут в себе лишние калории.