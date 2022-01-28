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США предупредили о «быстром ответе» в случае развертывания российских военных на Кубе

Политика
США предупредили о «быстром ответе» в случае развертывания российских военных на Кубе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 28 января. Россию ждет «быстрый ответ» в случае размещения вооруженного контингента в странах Латинской Америки. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

На сегодняшний день Белый дом считает возможность размещения военнослужащих и средств вооружения на Кубе «пустыми угрозами». Однако в случае военного присутствия РФ на Кубе руководство Соединенных Штатов будет действовать решительно, подчеркнул Прайс.

«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», — сообщили в Госдепе

Одновременно с тем НАТО во главе с США отказывается давать России гарантии о нерасширении на восток. Таким образом Альянс представляет угрозу безопасности РФ.

Ранее Россия направила на Кубу 20 тонн гуманитарного груза для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Помощь встречали посол Москвы в Гаване Андрей Гуськов и первый замминистра внешней торговли и иностранных инвестиций латиноамериканской страны Анна Тересита Гонсалес.

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сша оружие куба
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