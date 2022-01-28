Главком ВКС Суровикин: ударные дроны «Сириус» поступят на вооружение в 2023 году

Москва, 28 января. Серийные поставки беспилотных летательных аппаратов «Сириус» в российские войска начнутся в 2023 году. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

Министр обороны страны Сергей Шойгу проинспектировал первый специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников, построенный «Кронштадтом» в Дубне, передает «Царьград».

Как отметил Суровикин, новые ударные дроны «Сириус» смогут вести огонь по целям, находящимся на расстоянии до трех тысяч километров. Об этом главком ВКС доложил Шойгу.

«Первая серийная поставка этого самолета «Иноходец-РУ» — 2023 год», — сообщил Суровикин.

Недавно стало известно, что Минобороны России планирует укрепить воинские части Южного военного округа системами реактивно-залпового огня «Торнадо-Г». Как объяснил аналитик Дмитрий Абзалов, это вызвано обострением напряженности на Украине.