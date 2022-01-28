Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 02:58
02:49
Политика
Постпред России в ЕС Чижов напомнил Европе об обоюдной выгоде поставок газа из Москвы
02:48
Политика
Псаки объяснила позицию США о блокировке поставок оружия Украине со стороны ФРГ
02:46
Политика
Военный эксперт Шурыгин: Украина пользуется «халявной» помощью НАТО в своих интересах
02:43
Общество
Il Giornale: детокс после алкоголя поможет снизить риск развития рака
02:40
Общество
Вильфанд посоветовал россиянам не ждать раннего весеннего потепления
02:37
Общество
Новая железнодорожная ветка из Курска в Воронеж будет запущена уже летом
02:36
Политика
Аналитики Sina констатировали победу Путина над 18 сценариями Байдена на случай войны
02:33
Армия
Обозреватель NI Эпископос определил главное условие разрешения конфликта на Украине
02:31
Экономика
Приятный сюрприз: некоторые владельцы карт «Мир» получат 10 тыс. рублей с 1 февраля
02:25
Общество
Врач-терапевт Водовозов определил редкие симптомы COVID-19 у пациентов с «Омикроном»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Главком ВКС Суровикин: ударные дроны «Сириус» поступят на вооружение в 2023 году

Армия
Главком ВКС Суровикин: ударные дроны «Сириус» поступят на вооружение в 2023 году
wikipedia.org  /  CC BY 4.0

Москва, 28 января. Серийные поставки беспилотных летательных аппаратов «Сириус» в российские войска начнутся в 2023 году. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

Министр обороны страны Сергей Шойгу проинспектировал первый специализированный завод по производству крупноразмерных беспилотников, построенный «Кронштадтом» в Дубне, передает «Царьград».

Как отметил Суровикин, новые ударные дроны «Сириус» смогут вести огонь по целям, находящимся на расстоянии до трех тысяч километров. Об этом главком ВКС доложил Шойгу.

«Первая серийная поставка этого самолета «Иноходец-РУ» — 2023 год», — сообщил Суровикин.

Недавно стало известно, что Минобороны России планирует укрепить воинские части Южного военного округа системами реактивно-залпового огня «Торнадо-Г». Как объяснил аналитик Дмитрий Абзалов, это вызвано обострением напряженности на Украине.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Главком ВКС Суровикин: ударные дроны «Сириус» поступят на вооружение в 2023 году
вкс армия вооружение беспилотники дроны суровикин
Комментировать