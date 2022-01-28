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США намерены собрать заседание СБ ООН по поводу ситуации на Украине

Политика
США намерены собрать заседание СБ ООН по поводу ситуации на Украине
un.org  /  Официальный сайт Совбеза ООН

Вашингтон, 28 января. Вашингтон запросил право проведения открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить с европейскими партнерами текущую ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сообщил источник в организации.

По предварительным данным, заседание намечено на понедельник 31 января. Информация о формате проведения саммита не поступала.

«США запросили проведения открытого заседания СБ ООН по Украине на понедельник», — сказал источник РИА Новости в Совбезе ООН.

Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон готов продолжать переговоры с Москвой по гарантиям европейской безопасности. По ее словам, Соединенные Штаты надеются, что Россия вернется в переговорный процесс после изучения письменного ответа по этому вопросу.

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