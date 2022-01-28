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19FortyFive признал превосходство российской артиллерии над американской

Армия
19FortyFive признал превосходство российской артиллерии над американской
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Дмитрий Жаворонков

Вашингтон, 28 января. Американская артиллерия существенно уступает системам из других стран, в частности российским и китайским. Об этом в своем материале пишет журнал 19FortyFive.

Пробелы в развитии артиллерийского дела в Соединенных Штатах является стратегическим просчетом командования. По словам авторов журнала, Пентагон намеренно ограничил распространение и модернизацию «бога войны», передает «ПолитРоссия».

«В джунглях, пустынях и горах, где американские войска в основном сражались после Второй мировой войны, артиллерия часто была слишком громоздкой для применения, в то время как самолеты обладали необходимыми скоростными характеристиками и маневренностью», — заявил автор.

Ранее издание 19FortyFive назвало грядущие крупные учения Военно-морского флота РФ недалеко от побережья Ирландии предупреждением для Великобритании. Авторы считают, что РФ таким шагом показывают Западу готовность действовать на «заднем дворе НАТО».

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сша пентагон артиллерия
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