Роспотребнадзор обнаружил новую сублинию омикрон-штамма коронавируса

Москва, 28 января. Ученые обнаружили новую сублинию штамма коронавируса «Омикрон» в России, которая получила название BА1.1. Соответствующая информация содержится в материале, представленном Роспотребнадзором.

Известно, что данный вариант коронавируса имеет одну мутацию, которая также встречалась у штамма «Мю». Она способна позволять патогену уходить от антител. Однако, как отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков, какие-либо опасения насчет данной сублинии «Омикрона» еще не подтверждены, передают «Известия».

«Еще на мю-штамме было показано на хомячках, что эта мутация ослабляет действие моноклональных антител (специально разработанных лекарственных средств — аналогов сывороток крови переболевших) примерно в пять раз. Чтобы справиться с вариантом с такой мутацией, необходима большая концентрация антител», — объяснил ученый.

При этом на сегодняшний день омикрон-штамм в России составляет свыше 60% среди остальных разновидностей коронавируса. Какими отличительными симптомами обладает данная мутация, рассказал эпидемиолог Михаил Лебедев.