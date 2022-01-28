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Роспотребнадзор обнаружил новую сублинию омикрон-штамма коронавируса

  /   Обновлено: 28 января 2022 01:25
Общество
Роспотребнадзор обнаружил новую сублинию омикрон-штамма коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 января. Ученые обнаружили новую сублинию штамма коронавируса «Омикрон» в России, которая получила название BА1.1. Соответствующая информация содержится в материале, представленном Роспотребнадзором.

Известно, что данный вариант коронавируса имеет одну мутацию, которая также встречалась у штамма «Мю». Она способна позволять патогену уходить от антител. Однако, как отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков, какие-либо опасения насчет данной сублинии «Омикрона» еще не подтверждены, передают «Известия».

«Еще на мю-штамме было показано на хомячках, что эта мутация ослабляет действие моноклональных антител (специально разработанных лекарственных средств — аналогов сывороток крови переболевших) примерно в пять раз. Чтобы справиться с вариантом с такой мутацией, необходима большая концентрация антител», — объяснил ученый.

При этом на сегодняшний день омикрон-штамм в России составляет свыше 60% среди остальных разновидностей коронавируса. Какими отличительными симптомами обладает данная мутация, рассказал эпидемиолог Михаил Лебедев.

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роспотребнадзор коронавирус COVID-19 мутации штамм омикрон
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