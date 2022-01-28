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Зеленский уволил командующего Нацгвардии Украины после расстрела военных в Днепре

Политика
Зеленский уволил командующего Нацгвардии Украины после расстрела военных в Днепре
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Днепр, 28 января. Николай Балан уволен с поста командующего Нацгвардией Украины в соответствии с указом президента страны Владимира Зеленского. Исполняющим обязанности на эту должность назначен Юрий Лебедь, сообщили на сайте главы государства.

Балан в четверг, 27 января, заявил, что покидает пост главнокомандующего Нацгвардией Украины после расстрела военных в Днепре. В этот день 21-летний военнослужащий открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова, в результате чего погибли пять человек.

«Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины», — следует из указа президента Украины.

После трагедии в Днепре Владимир Зеленский призвал сделать кадровые выводы. Глава украинского государства заявил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей, при котором также пострадали пять человек.

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зеленский юрий лебедь балан нацгвардия украины стрельба в днепре
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