Зеленский уволил командующего Нацгвардии Украины после расстрела военных в Днепре

Днепр, 28 января. Николай Балан уволен с поста командующего Нацгвардией Украины в соответствии с указом президента страны Владимира Зеленского. Исполняющим обязанности на эту должность назначен Юрий Лебедь, сообщили на сайте главы государства.

Балан в четверг, 27 января, заявил, что покидает пост главнокомандующего Нацгвардией Украины после расстрела военных в Днепре. В этот день 21-летний военнослужащий открыл огонь по сослуживцам из автомата Калашникова, в результате чего погибли пять человек.

«Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины», — следует из указа президента Украины.

После трагедии в Днепре Владимир Зеленский призвал сделать кадровые выводы. Глава украинского государства заявил, что ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах расстрела людей, при котором также пострадали пять человек.