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Друзья Абдулова рассекретили еще одного внебрачного сына актера от красавицы-медсестры

  /   Обновлено: 28 января 2022 01:18
Шоу-бизнес
Друзья Абдулова рассекретили еще одного внебрачного сына актера от красавицы-медсестры
Кадр из фильма «Лузер»

Москва, 28 января. Легенда советского кинематографа Александр Абдулов может быть отцом еще одного внебрачного ребенка. Такую информацию озвучили близкие друзья актера, его коллеги Александр Мягченков и Владимир Кардонов.

Друзья ныне покойного Абдулова не стали называть имени возможного наследника актера. Однако, по их словам, он родился от красавицы-медсестры по имени Татьяна. Вероятно, она стала первой страстной любовью кинозвезды и родила сына в тайне от всех. Правда, сейчас коллеги Абдулова затрудняются сказать, где женщина и ее подросший ребенок находятся.

«Мы их лет 30 пытаемся найти. Я с экранов говорил не раз: если есть сын, объявись. Плохого мы тебе ничего не сделаем», — заявил приятель Абдулова в эфире передачи «Пусть говорят».

Друзья Абдулова рассекретили еще одного внебрачного сына актера от красавицы-медсестры
Pr Scr / Первый канал

Недавно новость о возможном внебрачном сыне Абдулова поразила его фанатов. Наследником актера объявил себя некий Александр Коваль. По его словам, «возлюбленной» знаменитости была костюмерша. Она влюбилась в Абдулова на съемках картины «Десять негритят». Связь закончилась случайной беременностью. Кроме того, внебрачным сыном назвал себя и житель Петербурга Сергей Шиподько. Он считает, что его мать соблазнила Абдулова в московском ресторане.

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