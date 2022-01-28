Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключений Сабрины» сыграет в триллере Ридли Скотта

Москва, 28 января. Актриса Кирнан Шипка получила главную роль в новом триллере режиссера Ридли Скотта «Берлин Никто». Об этом передает издание Deadline.

Шипка сыграла роль юной ведьмы в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» и появлялась в аналогичной роли в одном из выпусков «Ривердейла». Вместе с ней в новом фильме снимется Эрик Бана. Зрители могут знать его по ролям в «Трое», «Черном ястребе» и «Звездном пути». Начало съемок запланировано на сентябрь 2022 года, они пройдут в Берлине.

Сюжет триллера «Берлин Никто» развернется вокруг американского психолога, который занимается исследованием местного культа. В это время его дочь по имени Маззи встречает мальчика, из-за чего ее жизнь оказывается в опасности.

Одним из последних вышедших фильмов Ридли Скотта стал «Дом Gucci». Ранее стало известно, что создатели киноленты убрали из нее интимную сцену с участием Леди Гаги и Сальмы Хайек.