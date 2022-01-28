Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Хьюстоне

Хьюстон, 28 января. Правоохранительные органы расследуют перестрелку в американском городе Хьюстон (штат Техас), в которой ранения получили три офицера полиции.

Инцидент произошел на Макгоуэн-стрит. По словам правоохранителей, подозреваемый оказал сопротивление в результате попытки задержания. В ходе перестрелки трое полицейских получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали. Сообщается, что преступник скрылся с места происшествия на белом Mercedes. Его объявили в розыск.

Недавно в штате Орегон несколько людей открыли стрельбу на музыкальном концерте. В результате инцидента пять человек обратились за медицинской помощью к врачам.