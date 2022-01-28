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Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Космические силы»

  /   Обновлено: 28 января 2022 01:01
Общество
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Космические силы»
pixabay.com

Лос-Анджелес, 28 января. Поклонники комедийного сериала «Космические силы» уже ждут выхода второго сезона. А пока стриминговый сервис Netflix решил показать трейлер продолжения проекта.

Согласно сюжету, во втором сезоне команде космических войск предстоит доказать свою ценность новой администрации. Дополнительные трудности будут создавать межличностные проблемы героев.

Сериал «Космические силы» рассказывает о летчике и генерале высшего ранга Марке Нэрде и его команде неудачников. Во втором сезоне планируется семь эпизодов. За разработку проекта отвечали создатели «Офиса» Кен Куопис, Грег Дэниелс и Стив Кэрелл. Последний сыграл главную роль. Премьера продолжения шоу запланирована на 18 февраля текущего года.

Студия Sony решила не отставать от Netflix и представить зрителям финальный трейлер экранизации игры Uncharted. Главную роль сыграет звезда «Человека-паука: Нет пути домой» Том Холланд. В видеоролике представлены некоторые сцены из грядущего фильма.

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