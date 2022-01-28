Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 01:29
01:25
Общество
Роспотребнадзор обнаружил новую сублинию омикрон-штамма коронавируса
01:23
Политика
Зеленский уволил командующего Нацгвардии Украины после расстрела военных в Днепре
01:21
Происшествия
Один человек пострадал в результате аварии во Фрунзенском районе Петербурга
01:18
Шоу-бизнес
Друзья Абдулова рассекретили еще одного внебрачного сына актера от красавицы-медсестры
01:12
Общество
Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключений Сабрины» сыграет в триллере Ридли Скотта
01:05
Происшествия
Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Хьюстоне
01:00
Общество
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Космические силы»
00:58
Общество
Посол Антонов указал на попытку исказить правду о героизме советских освободителей
00:56
Политика
Экс-постпред США при ООН Хейли посоветовала Байдену и Харрис покинуть свои посты
00:49
Политика
Власти Киргизии держат под контролем обстановку на границе с Таджикистаном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посол Антонов указал на попытку исказить правду о героизме советских освободителей

Общество
Посол Антонов указал на попытку исказить правду о героизме советских освободителей
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 28 января. Россия видит попытки исказить историческую правду о героизме и подвигах советских освободителей во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил российский дипломат, подобное происходит, в частности, на Украине, в странах Балтии и в Польше. По словам Антонова, это является следствием циничной политики искажения исторической правды. Слова посла приводятся в статье американской газеты The Washington Times.

«Налицо очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого пытаются поставить в один ряд с гитлеровскими палачами», — добавил российский дипломат.

Помимо этого, ранее Антонов заявил, что американские власти продолжают кампанию по дезинформации касательно обстановки на Украине. Вместе с этим также стало известно, что российский посол вскоре может покинуть Вашингтон, если Москва не выполнит определенные условия по выдаче виз, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Посол Антонов указал на попытку исказить правду о героизме советских освободителей
антонов посол дипломат памятники герои освободители
Комментировать