Посол Антонов указал на попытку исказить правду о героизме советских освободителей

Вашингтон, 28 января. Россия видит попытки исказить историческую правду о героизме и подвигах советских освободителей во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказал посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как отметил российский дипломат, подобное происходит, в частности, на Украине, в странах Балтии и в Польше. По словам Антонова, это является следствием циничной политики искажения исторической правды. Слова посла приводятся в статье американской газеты The Washington Times.

«Налицо очевидное желание стереть память о подвиге советского солдата-освободителя, которого пытаются поставить в один ряд с гитлеровскими палачами», — добавил российский дипломат.

Помимо этого, ранее Антонов заявил, что американские власти продолжают кампанию по дезинформации касательно обстановки на Украине. Вместе с этим также стало известно, что российский посол вскоре может покинуть Вашингтон, если Москва не выполнит определенные условия по выдаче виз, передает «Царьград».