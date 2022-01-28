Экс-постпред США при ООН Хейли посоветовала Байдену и Харрис покинуть свои посты

Вашингтон, 28 января. Американский лидер Джо Байден должен взять с собой вице-президента США Камалу Харрис и уйти в отставку. Об этом заявила бывший постпред страны при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News.

Она раскритиковала работу руководства Соединенных Штатов Америки и взятый политический курс. Байден терпит «неудачу на всех уровнях». В прошлом году он «разрушил Афганистан», сейчас же взялся за свою страну, обостряя отношения с Россией.

«Если бы Байден любил нашу страну, он бы ушел в отставку и взял с собой Камалу, потому что внешнеполитическая ситуация на данный момент более чем опасная», — заявила Хейли.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил об «отсутствии лидерства» в американском государстве. Из-за политики Джо Байдена страна катится «в тартарары». Предшественник нынешнего лидера уверен, что он смог бы предотвратить подобные события в США.