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Власти Киргизии держат под контролем обстановку на границе с Таджикистаном
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Власти Киргизии держат под контролем обстановку на границе с Таджикистаном

Политика
Власти Киргизии держат под контролем обстановку на границе с Таджикистаном
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Бишкек, 28 января. Ситуация на границе с Таджикистаном полностью находится под контролем президента Киргизии Садыра Жапарова. Об этом заявил сам глава государства.

Жапаров призвал соотечественников не поддаваться панике. Он добавил, что власти обеих стран сделают все возможное, чтобы разрешить конфликт на границе мирным путем.

«Уважаемые Кыргызстанцы! Ситуация на границе полностью на моем контроле. Даст бог, мы решим все путем переговоров, мирно. Не беспокойтесь», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Перестрелка между пограничниками Киргизии и Таджикистана началась в местности Торт-Кочо на одном из участков автодороги Баткен — Исфана, передает «Царьград». Инцидент удалось ненадолго уладить, после чего он продолжился с новой силой. Представители обеих стран уже встретились для урегулирования вооруженного конфликта на границе.

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таджикистан киргизия перестрелка
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