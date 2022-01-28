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Downdetector сообщил о сбоях в работе мессенджера Telegram

Технологии
Downdetector сообщил о сбоях в работе мессенджера Telegram
pixabay.com

Москва, 28 января. Проблемы в работе мессенджера Telegram зафиксировали в ночь на 28 января. На портал Downdetector поступило более трех тысяч отчетов о сбоях.

На сбои в работе мессенджера пожаловались жители европейской части России и стран постсоветского пространства. Отмечается двоение в публикациях, а у некоторых не отображаются чаты. Наблюдаются проблемы с отправкой сообщений.

«Если вы не спите и у вас глючит Telegram — вы не одни. В работе мессенджера наблюдаются сбои. На Downdetector уже более 3 тысяч отчетов о проблеме», — отмечается на портале «Код Дурова».

Перебои в работе Telegram наблюдались 17 января. Тогда на проблемы пожаловались россияне, украинцы и белорусы. Чаще всего отмечались неполадки в работе мобильного приложения. Часть пользователей не могла подключиться к серверу или отправить сообщение.

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