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Кадыров предложил Госдепу США научиться соблюдать права человека

Политика
Кадыров предложил Госдепу США научиться соблюдать права человека
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Грозный, 28 января. Госдепартамент пытается упрекать Россию за «несправедливо задержанных» в Чечне в то время как в США происходят реальные преступления, внесудебные казни и истязания. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в соцсетях.

Он прокомментировал сообщение Госдепа США, который призвал освободить якобы «несправедливо задержанных» граждан. Политик указал на невежество составителей этого обращения, которые не разбираются в полномочиях глав российских субъектов. Кадыров также возмутился требованию американских чиновников, которые в это время закрывают глаза на творящиеся бесчинства в собственной стране.

«Напомню, это заявляет Госдеп США — той самой страны, которая держит в тюрьме Гуантанамо узников без суда и следствия... Угнетение коренных народов и нарушение прав иммигрантов, развязывание конфликтов в Сирии и Ливии, расовая дискриминация, высокий процент заключенных, смертные казни, полицейский произвол, бомбардировка мирного населения на Ближнем Востоке... Прежде чем давать рекомендации в соблюдении прав человека, Госдеп, научись сам их соблюдать», — написал Кадыров.

Глава Чечни ранее заявил, что США не хотят ничего хорошего для Украины. Вашингтон лишь стремится разместить на территории страны свои военные базы и поближе подобраться к России, передает «Царьград».

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Все новости / Политика / Кадыров предложил Госдепу США научиться соблюдать права человека
сша кадыров чечня тюрьмы
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