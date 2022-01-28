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Машина вылетела в кювет и врезалась в сугроб на Лопатина в Петербурге

  /   Обновлено: 28 января 2022 00:40
Происшествия
Машина вылетела в кювет и врезалась в сугроб на Лопатина в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 января. Водитель автомобиля, двигавшийся по гололеду, не справился с управлением и вылетел в сугроб. Об этом сообщают подписчики Telegram-канала «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Произошедший инцидент попал в объектив видеорегистратора одного из очевидцев аварии. По его словам, после того, как машина угодила в сугроб, с первой попытки выехала задним ходом из снега и продолжила движение.

«На Лопатина водитель не справился с управлением и его занесло, машина оказалась на сугробе. Я вовремя затормозил, избежав ДТП. Остановился, возможно, могла понадобиться помощь, но машина с первой же попытки съехала задом с сугроба», — написал очевидец события.

Подобные ситуации в Петербурге стали уже обыденностью. Пешеходы и водители ежедневно рискуют здоровьем из-за травмоопасной обстановки, которая сохраняется в городе из-за не расчищенных от снега и наледи дорог. Так, пожилая петербурженка ранее заявила, что намерена добиваться компенсации за полученные при падении на гололеде травмы. Несмотря на многочисленную критику и жалобы на коммунальные службы города администрация во главе с губернатором Александром Бегловым больше двух месяцев не может навести порядок на улицах Северной столицы.

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петербург авария сугроб
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