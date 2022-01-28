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Жена Юдашкина показала новый снимок тяжелобольного модельера

Шоу-бизнес
Жена Юдашкина показала новый снимок тяжелобольного модельера
Pr Scr tvrain.ru

Москва, 28 января. Марина Юдашкина, супруга знаменитого модельера, опубликовала новую совместную фотографию в честь 33 годовщины их союза. Увидев Валентина, поклонники поразились переменам в его внешности.

Валентин Юдашкин уже несколько лет борется с тяжелым заболеванием — раком почки, а позднее выяснилось, что у художника метастазы в голове. В свете серьезных проблем со здоровьем он нечасто появляется в обществе или на фото.

Однако его супруга сделала исключение в торжественный для их пары день. Марина опубликовала снимок на фоне красивого дома — она держит под руку возлюбленного и счастливо улыбается в объектив. Валентин же на снимке выглядит немного уставшим и сильно похудевшим.

«Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз. 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя мой дорогой!» — подписала пост Марина.

Жена Юдашкина показала новый снимок тяжелобольного модельера
prnt scr Instagram / prnt scr Instagram @marinayudashkina

Многие поклонники присоединились к поздравлениям и оставили много теплых и душевных слов. Некоторые все же заострили внимание на внешнем виде модельера. В частности люди посочувствовали, что у Валентина будто «осыпались» брови.

В этом году Валентин Юдашкин, вероятно, не стал встречать новогодние праздники в компании друзей и близких, а предпочел провести время вдали от шума. Такое умозаключение сделали поклонники дизайнера.

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валентин юдашкин годовщина модельер
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