РЖД намерена нарастить транзитные перевозки до 4 млн контейнеров к 2027 году

Москва, 28 января. Транзитные перевозки контейнеров по сети РЖД вырастут до четырех миллионов TEU к 2027 году. Об этом заявил заместитель главы компании Алексей Шило.

В прошлом году контейнерный транзит через Россию увеличился на 43 процента. В общей сложности было осуществлено 6,5 миллиона TEU. Наращивание транзитных перевозок до четырех миллионов контейнеров 20-футового эквивалента хотят достичь раньше, пишет РБК.

«Это амбициозная задача, мы хотим за эту цифру, 4 млн TEU, побороться. Нам бы хотелось ее достичь в 2025 году», — отметил Шило, указав на подготовку программы мер по достижению цели.

В европейском направлении было перевезено 439,5 тысячи TEU, а в китайском – 253 тысячи. По словам директора по стратегии развития группы FESCO Максима Шишкова, контейнерный транзит достиг рекорда за всю историю российских железных дорог.

А в экспорте угля по Восточному полигону РЖД смогла вырасти только на 0,44% в прошлом году. Из-за этого не удалось вывезти часть породы из некоторых российских регионов. Больше всего пострадали Бурятия, Хакасия и Новосибирская область.