Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 01:28
01:25
Общество
Роспотребнадзор обнаружил новую сублинию омикрон-штамма коронавируса
01:23
Политика
Зеленский уволил командующего Нацгвардии Украины после расстрела военных в Днепре
01:21
Происшествия
Один человек пострадал в результате аварии во Фрунзенском районе Петербурга
01:18
Шоу-бизнес
Друзья Абдулова рассекретили еще одного внебрачного сына актера от красавицы-медсестры
01:12
Общество
Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключений Сабрины» сыграет в триллере Ридли Скотта
01:05
Происшествия
Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Хьюстоне
01:00
Общество
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Космические силы»
00:58
Общество
Посол Антонов указал на попытку исказить правду о героизме советских освободителей
00:56
Политика
Экс-постпред США при ООН Хейли посоветовала Байдену и Харрис покинуть свои посты
00:49
Политика
Власти Киргизии держат под контролем обстановку на границе с Таджикистаном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

РЖД намерена нарастить транзитные перевозки до 4 млн контейнеров к 2027 году

Экономика
РЖД намерена нарастить транзитные перевозки до 4 млн контейнеров к 2027 году
pixabay.com

Москва, 28 января. Транзитные перевозки контейнеров по сети РЖД вырастут до четырех миллионов TEU к 2027 году. Об этом заявил заместитель главы компании Алексей Шило.

В прошлом году контейнерный транзит через Россию увеличился на 43 процента. В общей сложности было осуществлено 6,5 миллиона TEU. Наращивание транзитных перевозок до четырех миллионов контейнеров 20-футового эквивалента хотят достичь раньше, пишет РБК.

«Это амбициозная задача, мы хотим за эту цифру, 4 млн TEU, побороться. Нам бы хотелось ее достичь в 2025 году», — отметил Шило, указав на подготовку программы мер по достижению цели.

В европейском направлении было перевезено 439,5 тысячи TEU, а в китайском – 253 тысячи. По словам директора по стратегии развития группы FESCO Максима Шишкова, контейнерный транзит достиг рекорда за всю историю российских железных дорог.

А в экспорте угля по Восточному полигону РЖД смогла вырасти только на 0,44% в прошлом году. Из-за этого не удалось вывезти часть породы из некоторых российских регионов. Больше всего пострадали Бурятия, Хакасия и Новосибирская область.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / РЖД намерена нарастить транзитные перевозки до 4 млн контейнеров к 2027 году
прогноз транзит ржд
Комментировать