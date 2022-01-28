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Жена Маликова связала ограбление вдовы Градского с некачественным подбором персонала

Шоу-бизнес
Жена Маликова связала ограбление вдовы Градского с некачественным подбором персонала
кадр из фильма «Практика»

Москва, 28 января. Ограбление молодой вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко является следствием некачественного подбора обслуживающего персонала. Об этом рассказала жена певца Дмитрия Маликова Елена.

Она отметила, что обеспеченным людям необходимо подбирать персонал исключительно с безупречной репутацией. Иначе, объяснила Маликова, существует риск оказаться жертвой мошенников. Она рассказала, что данная проблема знакома ей не понаслышке, передает Day.ru.

«У меня было, когда агентство предоставляло мне "проверенных", которые потом воровали и уносили чемоданы ... Я считаю, что надо через рекомендации. Если нет рекомендаций — это значит что? Значит, человек как-то плохо ушел», — поделилась Маликова.

По ее словам, виноваты в ограблении женщины являются именно горничные и другие представители обслуги, которые присутствовали дома. Они могли вовремя вызвать охрану и уберечь Коташенко от лишений.

Ранее стало известно, что 27-летнего Умеджона Жабборова, обвиняемого в ограблении вдовы Градского, заключили под стражу. Он пробудет в СИЗО вплоть до 16 марта.

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