Эксперт по языку тела Стэнтон объяснил, почему герцоги Кембриджские не держатся за руки

Лондон, 28 января. Герцог и герцогиня Кембриджские женаты десять лет, и редко проявляют тактильную близость на публике. С чем это связано, рассказала эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

Поклонники королевской пары с нетерпением ждут каждый их выход в свет. Кроме свадебной церемонии им так и не довелось увидеть, как Кейт Миддлтон и принц Уильям держатся за руки. А вот герцог и герцогиня Сассекские, наоборот, проявляют эмоции на публику, пишет Hello!

«Им настолько комфортно вместе, что они не чувствуют необходимости постоянно тактильно поддерживать друг друга», — объяснила отсутствие тактильной близости между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом Джеймс.

Сейчас пара воспитывает троих детей. На минувшей неделе Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям посетили больницу Клитеро в графстве Ланкашир. Как отметили очевидцы, герцог Кембриджский намекал, что его жена хочет родить четвертого малыша. Поводом стал момент, когда Кейт Миддлтон взяла на руки чужого младенца.