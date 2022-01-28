Киргизия обвинила Таджикистан в использовании БПЛА

Бишкек, 28 января. Руководство Киргизии обвинило Таджикистан в намеренной эскалации путем применения разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили представители пограничной службы республики.

В качестве примера Киргизия привела инцидент с перекрытием автотрассы Баткен-Исфана в местности Торт-Кочо Баткенского района. Стороны сели за стол переговоров и разрешили противоречия, однако пограничники Таджикистана первыми открыли огонь.

«Именно таджикские пограничники в последнее время использовали БПЛА для разведывательных целей на территории Кыргызстана, что было доведено до руководства ПВ ГКНБ РТ. Таджикская сторона намеренно спровоцировала инцидент и боестолкновения, приведшие к жертвам с двух сторон», — указано в сообщении.

Ранее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана сообщил о завязавшейся перестрелке на границе с Таджикистаном. По данным ведомства, в результате обстрела зафиксированы погибшие с обеих сторон конфликта.