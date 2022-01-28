Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 01:28
01:25
Общество
Роспотребнадзор обнаружил новую сублинию омикрон-штамма коронавируса
01:23
Политика
Зеленский уволил командующего Нацгвардии Украины после расстрела военных в Днепре
01:21
Происшествия
Один человек пострадал в результате аварии во Фрунзенском районе Петербурга
01:18
Шоу-бизнес
Друзья Абдулова рассекретили еще одного внебрачного сына актера от красавицы-медсестры
01:12
Общество
Кирнан Шипка из «Леденящих душу приключений Сабрины» сыграет в триллере Ридли Скотта
01:05
Происшествия
Трое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Хьюстоне
01:00
Общество
Netflix представил трейлер второго сезона сериала «Космические силы»
00:58
Общество
Посол Антонов указал на попытку исказить правду о героизме советских освободителей
00:56
Политика
Экс-постпред США при ООН Хейли посоветовала Байдену и Харрис покинуть свои посты
00:49
Политика
Власти Киргизии держат под контролем обстановку на границе с Таджикистаном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нуланд: хорошо бы «СП-2» прокачивал водку вместо природного газа

Экономика
Нуланд: хорошо бы «СП-2» прокачивал водку вместо природного газа
Global Look Press  /  CNP

Вашингтон, 28 января. Стереотипное заявление о России сделала заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд. По ее словам, было бы хорошо, если бы газопровод «Северный поток — 2» прокачивал не природный газ, а водку. 

Таким образом дипломат прокомментировала слова журналиста Мэтта Ли и поддержала его стереотипное заявление. Последний отмечал, что «Северный поток — 2» якобы готов к прокачке чего угодно — «газа, оливкового масла или водки».

«Водка — это было бы неплохо», — сделала спорное заявление официальное лицо.

При этом Нуланд добавила, российский трубопровод не готов к вводу в эксплуатацию. По ее мнению, «Северный поток — 2» еще не закончен, так как не прошел процедуру сертификации.

Ранее заместитель госсекретаря заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае потенциальной эскалации напряженности на Украине. Нуланд также понадеялась, что Россия рассмотрит ответ США на предложения по безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Нуланд: хорошо бы «СП-2» прокачивал водку вместо природного газа
водка нуланд Северный поток — 2 замгоссекретаря
Комментировать