Нуланд: хорошо бы «СП-2» прокачивал водку вместо природного газа

Вашингтон, 28 января. Стереотипное заявление о России сделала заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд. По ее словам, было бы хорошо, если бы газопровод «Северный поток — 2» прокачивал не природный газ, а водку.

Таким образом дипломат прокомментировала слова журналиста Мэтта Ли и поддержала его стереотипное заявление. Последний отмечал, что «Северный поток — 2» якобы готов к прокачке чего угодно — «газа, оливкового масла или водки».

«Водка — это было бы неплохо», — сделала спорное заявление официальное лицо.

При этом Нуланд добавила, российский трубопровод не готов к вводу в эксплуатацию. По ее мнению, «Северный поток — 2» еще не закончен, так как не прошел процедуру сертификации.

Ранее заместитель госсекретаря заявила, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае потенциальной эскалации напряженности на Украине. Нуланд также понадеялась, что Россия рассмотрит ответ США на предложения по безопасности.