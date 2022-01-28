Верка Сердючка объяснилась после исполнения песни про Бандеру

Киев, 28 января. Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, всколыхнул общественность недавним выступлением. Певец исполнил короткое двустишие про Степана Бандеру, чем разделил своих поклонников на два лагеря.

Скандальная песня прозвучала в рамках «Дизель-шоу». Поскольку выступление вызвало широкий резонанс в СМИ и интернете, Сердючке пришлось объяснить мотивы своего поступка.

«Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель-шоу", была вирусной и популярной в интернете, в TikTok. Я воспринимаю ее как просто песню, и не более того», — сказал исполнитель, объяснив, что это была импровизация.

Кроме того, Данилко заявил, что не вкладывал в песню никакого политического или военного подтекста. По словам артиста, «взорвавшийся» от возмущения интернет просто раздувает проблему на пустом месте и только накаляет обстановку.

«Людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию. Так как у людей сейчас нет информационного повода и люди любят негатив. Я же давно на сцене выступаю и вижу, настолько не хватает позитива. Мы занимаемся только поднятием настроения в это тяжелое время, когда люди спиваются, не знают, что делать дальше», — резюмировал певец.

Несмотря на оправдания артиста, на просторах российской Сети в адрес Сердючки уже посыпались гневные комментарии. Многие выразили разочарование и отметили, что никогда не ожидали от исполнителя хита «Все будет хорошо» националистических песен.