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Сцена для концертов на открытом воздухе в Смоленске пропала после Нового года

Общество
Сцена для концертов на открытом воздухе в Смоленске пропала после Нового года
unsplash.com  /  Dolo Iglesias

Смоленск, 28 января. Сцена представляла собой конструкцию из алюминиевых труб, она находилась на хранении в МБУ «СпецАвто». После новогодних праздников жители Смоленска не нашли ее на месте.

Сообщение об исчезновении сцены появилась на сайте keytown.me. Там говорилось, что конструкция в разобранном виде лежала на территории склада МБУ «СпецАвто». Из-за пандемии COVID-19 сцена утратила свою востребованность. Сотрудники контрольно-ревизионного управления города начали описывать имущество, после чего выяснилось, что конструкции нет на прежнем месте.

Источники Smolnarod.ru подтвердили соответствующую информацию.

В Москве театральные выступления едва не оказались на грани срыва из-за массовой заболеваемости COVID-19 среди сотрудников этой сферы. Только в «Ленкоме Марка Захарова» коронавирус подтвердился у 28 человек.

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смоленск новый год концерт
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