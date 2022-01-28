Зеленский и Байден обсудили ситуацию вокруг Украины

Киев, 28 января. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили дипломатические усилия по деэскалации. Информацию об этом в своем Twitter-аккаунте опубликовал украинский лидер.

Стороны также обсудили прочие актуальные вопросы, в том числе двусторонние отношения, совместные действия и финансовую поддержку Украины. По итогам переговоров, президент Украины выразил слова благодарности своему американскому коллеге за военную помощь.

«Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Недавно в Сети появилась информация, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины. При этом несколько дней назад Вашингтон уже доставил Киеву 80 тонн вооружения и спецтехники.