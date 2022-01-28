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Основатель Tesla Маск: Байден считает жителей США «за дурачков»

Общество
Основатель Tesla Маск: Байден считает жителей США «за дурачков»
flickr.com  /  Steve Jurvetson/CC BY 2.0

Вашингтон, 28 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден держит американских граждан «за дурачков». Соответствующее мнение высказал основатель компании Tesla, миллиардер Илон Маск.

Ранее Байден на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором похвалил американские компании, производящие электромобили. В ответном сообщении Маск написал некоторые претензии президенту, а также заявил, что тот специально «забыл» о его достижениях в этой сфере. Миллиардер также оскорбил Байдена, назвав его «марионеткой в человеческом облике».

«Байден держит американцев за дурачков», — говорится в одной из публикаций Маска в социальных сетях.

При этом, как отметил ранее политолог Константин Калачев, глава Белого дома Джо Байден и первый президент СССР Михаил Горбачев имеют одну общую черту. По его словам, лидеры страны оба получили высокий внешнеполитический рейтинг и низкий внутриполитический.

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