Основатель Tesla Маск: Байден считает жителей США «за дурачков»

Вашингтон, 28 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден держит американских граждан «за дурачков». Соответствующее мнение высказал основатель компании Tesla, миллиардер Илон Маск.

Ранее Байден на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором похвалил американские компании, производящие электромобили. В ответном сообщении Маск написал некоторые претензии президенту, а также заявил, что тот специально «забыл» о его достижениях в этой сфере. Миллиардер также оскорбил Байдена, назвав его «марионеткой в человеческом облике».

«Байден держит американцев за дурачков», — говорится в одной из публикаций Маска в социальных сетях.

При этом, как отметил ранее политолог Константин Калачев, глава Белого дома Джо Байден и первый президент СССР Михаил Горбачев имеют одну общую черту. По его словам, лидеры страны оба получили высокий внешнеполитический рейтинг и низкий внутриполитический.