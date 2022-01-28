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Водитель легкового автомобиля получил травмы после столкновения с троллейбусом в Рязани

  /   Обновлено: 28 января 2022 00:08
Происшествия
Водитель легкового автомобиля получил травмы после столкновения с троллейбусом в Рязани
Пресс-служба Республики Чувашия

Рязань, 28 января. Авария с участием автомобиля и троллейбуса произошла в Рязани 27 января. В результате ДТП пострадал молодой водитель легковушки.

Столкновение зафиксировали около 18:42 на Первомайском проспекте. По информации портала YA62.ru, 22-летний автомобилист врезался в троллейбус №9. Прибывшие к месту случившегося медики осмотрели водителя.

Источник в экстренных службах сообщил только об одном пострадавшем. Водителя легкового автомобиля доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Подробности случившегося уточняются.

Массовая авария произошла на въезде во Владимир 27 января. На трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. Виновником ДТП, по информации УГИБДД, стал молодой водитель ВАЗ-2107. Его и владельца Ford доставили в больницу с травмами.

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