Водитель легкового автомобиля получил травмы после столкновения с троллейбусом в Рязани

Рязань, 28 января. Авария с участием автомобиля и троллейбуса произошла в Рязани 27 января. В результате ДТП пострадал молодой водитель легковушки.

Столкновение зафиксировали около 18:42 на Первомайском проспекте. По информации портала YA62.ru, 22-летний автомобилист врезался в троллейбус №9. Прибывшие к месту случившегося медики осмотрели водителя.

Источник в экстренных службах сообщил только об одном пострадавшем. Водителя легкового автомобиля доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Подробности случившегося уточняются.

Массовая авария произошла на въезде во Владимир 27 января. На трассе столкнулись сразу четыре автомобиля. Виновником ДТП, по информации УГИБДД, стал молодой водитель ВАЗ-2107. Его и владельца Ford доставили в больницу с травмами.